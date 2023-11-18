Італія

Форвард прокоментував свій відхід із стану "вовків".

Іспанський нападник Педро мав чимало викликів у своїй тривалій футбольній кар’єрі, але одним із найважчих для нього все одно була зміна клубів у 2021 році з Роми на Лаціо, які є давніми ворогами в битві за столицю Італії.

36-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю розповів про те, чим було викликано бажання залишити склад "вовків".

"Мої стосунки з Ромою? Не знаю, як це описати. Це дивне відчуття, якого я ніколи не мав у своїй кар'єрі.

Зрозуміло, що коли ти їдеш грати до нової для тебе країни, у новий чемпіонат, може статися так, що спочатку адаптація до роздягальні, партнерів по команді, міста і команди буде важкою.

Попередній до мого приходу тренер хотів грати за схемою 4-3-3, але натомість ми грали за схемою 5-3-2 або 5-2-3 з Фонсекою. Він просив мене про багато речей, які були не в моїй природі, наприклад, рухатись у глибині, щоб отримувати м'яч.

Це просто було не в моєму стилі, але це не слугує виправданням для мене, тому що я завжди кажу, що дійсно великі гравці повинні вміти робити на полі все.

Звичайно, що за таких умов справи пішли не надто добре, але я не знаю, чому мене тоді виставили за двері. Таке трапляється", — заявив іспанський фахівець.

У поточному сезоні Педро зіграв 14 матчів (365 хвилин), забивши два голи.