Італія

Іспанцю дуже подобалося у Неаполі.

Півзахисник французького ПСЖ Фабіан Руїс згадав часи своїх виступів у складі італійського Наполі. Його слова наводить Football Italia.

"Не шкодую, що не виграв Скудетто разом з Наполі.

Я просто радий за всіх: за себе, вигравши перший титул у своїй французькій кар'єрі (перемога у Лізі 1 ред.), а також за Наполі, місто та моїх колишніх партнерів по команді.

Я дуже прив'язаний до цього середовища, до того, як у Неаполі влаштовано футбольне життя. Наполі заслужив Скудетто. Зрозуміло, що мені хотілося б виграти це чемпіонство, як головний герой неаполітанського клубу, але я щасливий і у Франції", — заявив іспанський футболіст.

Фабіан Руїс цього сезону зіграв за ПСЖ 13 матчів, забив один м'яч та віддав одну результативну передачу.