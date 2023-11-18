Італія

З італійцями нудьгувати не приходиться.

Прокуратура міста Удіне розпочала розслідування щодо Удінезе. Клуб Серії А підозрюється у фінансових махінаціях під час здійснення трансферу півзахисника Роландо Мандрагори з Ювентуса у 2018 році. Про це повідомляє Football Italia.

Зазначається, що "фріульці" могли надавати наглядовим органам неправдиву звітність щодо трансферу італійського футболіста, у тому числі, здійснивши підробку документів.

Також клуб підозрюється у тому, що він заздалегідь обговорив із Ювентусом, що туринський клуб викупить футболіста назад через два роки після трансферу до Удінезе.

Правоохоронці вже провели обшук в офісі "зебр" та вилучили різні документи. Президент клубу Франко Солдаті та його партнер Стефано Кампоччі залучені до справи як підозрювані.

Роландо Мандрагора перейшов з Ювентуса до Удінезе влітку 2018 року за 20 млн. євро. Рівно через два роки він повернувся до "Старої сеньори" вже за 15 млн. євро.

Наразі, 26-річний італієць виступає у складі Фіорентини, за яку у цьому сезоні відіграв 17 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.