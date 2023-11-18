Італія

Аргентинець приєднався до "шпор" влітку.

Болонья хоче посилити свою атакуючу ланку аргентинським центральним нападником Тоттенгема Алехо Велісом, повідомляє портал calciomercato.com.

Італійський клуб зацікавлений у підписанні 20-річного гравця у січні на правах оренди. Він має стати однією з опцій підміни нідерландця Джошуа Зіркзе.

Минулого літа Тоттенгем заплатив Росаріо Сентраль 15 мільйонів євро за аргентинця. Проте, у цьому сезоні він провів на полі всього 10 хвилин у трьох поєдинках, тож навряд лондонці будуть проти потенційної орендної угоди.