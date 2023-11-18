Італія

Клуб хоче зберегти у своєму складі польського виконавця.

Наполі має намір зберегти у своєму складі Пйотр Зелінські, повідомляє TMW.

За інформацією джерела, на даний момент клуб та футболіст далекі від продовження угоди. Гравець вимагає значне підвищення заробітної плати. Наполі пропонує не такі умови, які хоче хавбек.

При цьому, зараз Зелінські отримує близько 4 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, що Пйотр грає за Наполі з 2016 року.

У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів: він забив 3 голи і зробив 3 асисти.