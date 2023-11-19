Італія

Клуб хоче придбати нового футболіста.

Мілан може підписати нових гравців до захисної лінії - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Колектив шукає альтернативу для Тео Ернандеса та П'єра Калулу, який починає поступову реабілітацію після пошкодження.

Абсолютним фаворитом є Хуан Міранда, оскільки численні повідомлення в Іспанії вже свідчать про те, що Мілан має стартову угоду про підписання його як вільного агента наступного літа, коли завершиться контракт з Бетісом.

Іншим кандидатом є талант Феєноорда Квіліндсі Гартман. Він уже провів три матчі за збірну Нідерландів і забив один гол.

Поки що конкретики щодо трансферів немає.