Клуб хоче придбати нового футболіста.
Квіліндсі Гартман - Getty Images
19 листопада 2023, 17:56
Мілан може підписати нових гравців до захисної лінії - повідомляє ресурс Calciomercato Com.
Колектив шукає альтернативу для Тео Ернандеса та П'єра Калулу, який починає поступову реабілітацію після пошкодження.
Абсолютним фаворитом є Хуан Міранда, оскільки численні повідомлення в Іспанії вже свідчать про те, що Мілан має стартову угоду про підписання його як вільного агента наступного літа, коли завершиться контракт з Бетісом.
Іншим кандидатом є талант Феєноорда Квіліндсі Гартман. Він уже провів три матчі за збірну Нідерландів і забив один гол.
Поки що конкретики щодо трансферів немає.