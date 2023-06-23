У послугах француза зацікавлені кілька топ-клубів Європи.
Тео Ернандес, Getty Images
23 червня 2023, 00:36
Захисник Мілана Тео Ернандес не збирається залишати склад "росcонері" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" не вело жодних переговорів з іншими клубами щодо можливого трансферу 25-річного француза.
Раніше були чутки про те, що в послугах Ернандеса зацікавлені кілька топ-клубів Європи, зокрема Манчестер Юнайтед та мадридський Атлетіко.
Минулого сезону Ернандес провів 45 поєдинків, у яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.