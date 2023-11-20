Італія

Вінгер дав свій коментар.

Рафаель Леау розповів про вплив Златана Ібрагімовича.

"Коли я добре грав, він нічого мені не говорив. Він говорив тільки тоді, коли я грав погано. Він більше уваги приділяв деталям. Дріблінг його не цікавив.

Іноді він казав мені: "Рафа, ти повинен приймати м'яч ось так і відразу рухатися у напрямку до воріт. Маючи такий талант, ти не маєш права так погано обробляти м'яч", — наводить слова Леау 19F.

У поточному сезоні Леау провів 12 матчів у Серії А: на його сету 3 голи та 3 асисти.