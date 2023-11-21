Італія

Португальський фахівець може залишити римську команду наприкінці сезону.

Контракт Жозе Моурінью в якості головного тренера римської Роми спливає влітку 2024 року, проте португальський фахівець досі не впевнений, що продовжить працювати з "вовками" після завершення своєї угоди.

"Я все ще не знаю, чи залишуся в клубі. Я не говорив про це з власниками, тому досі не можу відповісти на питання щодо свого майбутнього", — цитує слова Жозе Моурінью журналіст Фабріціо Романо з посиланням на TG1.

Раніше повідомлялося, що клуб Саудівської Аравії готовий запропонувати Жозе Моурінью заробітну плату у розмірі 50 мільйонів євро на рік.