Футболіст планує залишитися у складі колективу зі столиці Ломбардії.
Інтер розпочав перемовини про продовження контракту з Ніколо Бареллою - повідомляє Gazetta dello Sport.
Міланський колектив нещодавно зустрівся з агентом Алессандро, щоб розпочати перемовини щодо контракту. Сторони незабаром проведуть ще одну зустріч, сподіваючись швидко завершити підписання нової угоди.
На даний момент Барелла заробляє близько 5 мільйонів євро за сезон плюс майже 1 мільйон євро в якості бонусів, і цей контракт завершується в 2026 році.
В разі підписання нового він може залишитися у команді до 2028 року.