Італія

Футболіст планує залишитися у складі колективу зі столиці Ломбардії.

Інтер розпочав перемовини про продовження контракту з Ніколо Бареллою - повідомляє Gazetta dello Sport.

Міланський колектив нещодавно зустрівся з агентом Алессандро, щоб розпочати перемовини щодо контракту. Сторони незабаром проведуть ще одну зустріч, сподіваючись швидко завершити підписання нової угоди.

На даний момент Барелла заробляє близько 5 мільйонів євро за сезон плюс майже 1 мільйон євро в якості бонусів, і цей контракт завершується в 2026 році.

В разі підписання нового він може залишитися у команді до 2028 року.