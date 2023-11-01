Італія

Великий трансфер очікує на Італію наступного літа.

Польський центральний півзахисник Пйотр Зелінський є невід’ємною частиною "чемпіонського" складу неаполітанського Наполі, однак його контракт із клубом стрімко наближається до завершення, тоді як перемовини щодо його продовження наразі не мали особливого успіху.

Разом із тим, 29-річний виконавець улітку цього року відхилив грошовиту пропозицію із Саудівської Аравії й таким чином не дав "Партенопеї" скористатись останньою можливістю заробити кошти на власному продажу.

Таким чином є всі передумови вважати, що влітку наступного року поляк отримає статус вільного агента та шукатиме собі інший клуб.

І пропозицій у нього на той момент буде достатньо — туринський Ювентус уже виказав свою зацікавленість у трансфері, але міланський Інтер прагне позбавити принципових опонентів власною покращеною пропозицією.

На користь Юве наразі грає той факт, що спортивний директор клубу Крістіану Гвінтолі має відмінні стосунки з оточенням гравця Наполі, тоді як Інтер із свого боку пропонує збереження зарплатні гравця на рівні його виступів у Неаполі.

Зелінські в цьому сезоні забив три голи та віддав три гольові передачі в 13 матчах.