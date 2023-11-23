Італія

"Россонері" хочуть суттєво підсилити склад.

Італійський Мілан взимку планує придбати чотирьох нових футболістів. Таку інформацію надає авторитетне видання La Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, "россонері" хочуть зміцнити чотири позиції, серед яких приоритет віддається — центральному захиснику та центрфорварду.

Найбільш вірогідні варіанти в атаку — Джонатан Девід (Лілль), Серу Гірассі (Штутгарт) та Акор Адамс (Монпельє). Нападника Лілля оцінюють у 40 млн євро. Можливий варіант із орендою або покупкою при зниженні вартості. Натомість у контракті Гірассі прописані відступні у розмірі 17 млн. євро.

Також, Мілан близький до того, щоб виграти боротьбу у інших клубів за 17-річного сербського таланта Матія Поповича з белградського Партизану.