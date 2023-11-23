"Россонері" хочуть суттєво підсилити склад.
Мілан, Getty Images
23 листопада 2023, 14:36
Італійський Мілан взимку планує придбати чотирьох нових футболістів. Таку інформацію надає авторитетне видання La Gazzetta dello Sport.
Як зазначає джерело, "россонері" хочуть зміцнити чотири позиції, серед яких приоритет віддається — центральному захиснику та центрфорварду.
Найбільш вірогідні варіанти в атаку — Джонатан Девід (Лілль), Серу Гірассі (Штутгарт) та Акор Адамс (Монпельє). Нападника Лілля оцінюють у 40 млн євро. Можливий варіант із орендою або покупкою при зниженні вартості. Натомість у контракті Гірассі прописані відступні у розмірі 17 млн. євро.
Також, Мілан близький до того, щоб виграти боротьбу у інших клубів за 17-річного сербського таланта Матія Поповича з белградського Партизану.
Центр оборони італійський клуб хотів би посилити, орендувавши поляка Якуба Ківьора у лондонського Арсеналу. Однак є сумніви в тому, що лондонці погодяться на оренду після того, як заплатили за поляка 25 млн. євро. Ті самі сумніви є на рахунок підписання француза Бенуа Бадьяшиля з Челсі. Італійська команда також розглядає Костянтиноса Кульєракіса (ПАОК) та Алессандро Маркандаллі (виступає у оренді за Реджану, належить Дженоа).
Можливий трансфер лівого захисника Хуана Міранди, контракт якого з Бетісом розрахований до кінця поточного сезону. Мілан слідкує за іспанцем вже досить тривалий час.
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