Італія

"Супер Маріо" у своєму репертуарі.

"Вічно перспективний" 33-річний італійський нападник Адани Демірспор Маріо Балотеллі вважає себе найкращим італійським нападником сучасності. Одіозну заяву італійця цитує Blick.

"Я, як і раніше, вважаю себе найкращим нападником Італії, коли я у формі. Де були Распадорі та Скамакка у матчі з Україною? Я їх не бачив. Скільки разів на двох вони пробили по воротах? Два?

Мені потрібно набрати форму та грати за збірну. Завжди сподіваюся на потрапляння до складу. Я вже кілька разів до цього зустрічався зі Спаллетті", — сказав скандальний нападник.

Цього сезону, "Супер Маріо" зіграв п'ять матчів у турецькій Суперлізі та забив три голи.