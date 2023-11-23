Італія

В Наполі вони працювали разом досить вдало.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі провів зустріч із вінгером Торонто Лоренцо Інсіньє, на який обговорювався можливий трансфер італійця до римського клубу взимку. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Зазначається, що італійський гравець на цій зустрічі погодився укласти трудову угоду з "орлами". Наголошується, що Саррі, у свою чергу, зацікавлений у тому, щоб 32-річний вінгер посилив його команду.

Діючий контракт італійця з клубом МЛС розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону, Лоренцо Інсіньє зіграв за Торонто 21 матч, забив п'ять голів та віддав чотири гольові передачі.