Камарда, Getty Images
23 листопада 2023, 18:17
Головний тренер італійського Мілану Стефано Піолі заявить на найближчий матч Серії А проти Фіорентини 15-річного нападника Франческо Камарду. Таку інформацію надає портал Milan Live.
За інформацією джерела, гравець міланської "прімавери" тренувався з основною командою останні кілька днів.
Така необхідність обумовлена серйозними втратами Мілана у передній лінії. У двобою з "фіалками" через травми не зіграють Ноа Окафор та Рафаель Леау, а кращий бомбардир "россонері" у цьому сезоні Олівьє Жиру діскваліфікований на два матчі за суперечки з головним арбітром матчу Лечче-Мілан (2:2) Розаріо Абіссо.
Цього сезону, Франческо Камарда у складі "прімавери" Мілана зіграв 13 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.
Матч 13-го туру італійської Серії А між Міланом та Фіорентиною відбудеться 25 листопада о 21:45 за київським часом.