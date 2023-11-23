Італія

А чим ви займалися у 15-ть років?

Головний тренер італійського Мілану Стефано Піолі заявить на найближчий матч Серії А проти Фіорентини 15-річного нападника Франческо Камарду. Таку інформацію надає портал Milan Live.

За інформацією джерела, гравець міланської "прімавери" тренувався з основною командою останні кілька днів.

Така необхідність обумовлена серйозними втратами Мілана у передній лінії. У двобою з "фіалками" через травми не зіграють Ноа Окафор та Рафаель Леау, а кращий бомбардир "россонері" у цьому сезоні Олівьє Жиру діскваліфікований на два матчі за суперечки з головним арбітром матчу Лечче-Мілан (2:2) Розаріо Абіссо.

Цього сезону, Франческо Камарда у складі "прімавери" Мілана зіграв 13 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

Матч 13-го туру італійської Серії А між Міланом та Фіорентиною відбудеться 25 листопада о 21:45 за київським часом.