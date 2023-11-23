Італія

Італієць поділився, що хотів би завершити кар'єру саме у нинішньому його клубі.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі в інтерв'ю виданню La Reppublica відповів, чи розглядає він потенційне працевлаштування у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Саррі зазначив, що хотів би завершити свою тренерську кар'єру у Лаціо. Проте, він додав, що не встановлює часових обмежень, тож це залежить не лише від нього. У 64-річного італійського спеціаліста також запитали, чи розглядає він у майбутньому роботу у Саудівській Аравії.

"В Аравії можна палити? Так? Тоді побачимо. Однак це не є чимось, що можна запрограмувати сьогодні. Якщо я думаю про майбутнє, я хотів би бути тренером Лаціо на Стадіо Фламініо. Це проект, у який вірить Лотіто, хоча він, очевидно, хоче отримати гарантії", — заявив Саррі.

Нагадаємо, що Стадіо Фламініо є стадіоном, на якому Рома та Лаціо грали під час реконструкції Стадіо Олімпіко у сезоні 1989/90. Ще у 2021 в італійських ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент "орлів" Клаудіо Лотіто хоче повернути клуб на цей стадіон на постійній основі.