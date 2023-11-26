Італія

Італієць повертається з перемогою.

В рамках 13-го туру італійської Серії А, Наполі в дебютному матчі після повернення Вальтера Маццаррі, важко перемогає Аталанту (2:1). Після матчу, новий/старий головний тренер неаполітанського клубу прокоментував переможну гру своєї команди. Його слова наводить сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

"Ми здобули важку перемогу, легко тут нікому не буде. У першому таймі ми грали майже ідеально і я не очікував, що нам доведеться помучитися. У другій половині ми багато оборонялися.

Ми команда, яка виграла Серію А з великим відривом, показуючи найкращий футбол в Італії. Цього сезону труднощі можна було передбачити – суперники приділяють нам підвищену увагу. Я намагався попрацювати над деякими аспектами нашого футболу, тактикою. Ми повернулися до компактної гри", — сказав 62-річний італійський фахівець.