Італія

Завершився ще один поєдинок 13-го туру чемпіонату Італії.

У рамках тринадцятого туру італійської Серії А Аталанта приймала Наполі на Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія.

Неаполітанці проводили свій перший матч під керівництвом нового-старого головного тренера Вальтера Маццаррі. Вони встигли вийти вперед ще наприкінці першого тайму завдяки голу Кварацхелії.

На початку другої половини зустрічі Лукман зрівняв рахунок у матчі. 3 очки Наполі приніс Ельмас, який забив після виходу на поле з лави запасних.

FT | Kvara + Elmas = prima vittoria Mazzarriana ⚗️#AtalantaNapoli pic.twitter.com/cUgSgKSOkT — Lega Serie A (@SerieA) November 25, 2023

Аталанта — Наполі 1:2

Голи: Лукман, 53 — Кварацхелія, 44, Ельмас, 79

Попередження: Джимсіті, 27, Колашинац, 65 — Натан, 21, Ді Лоренцо, 60

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Бонфанті, 76) — Дзаппакоста (Гатебур, 33), Едерсон, Пашалич, Копмейнерс, Баккер (Руджері, 46) — Де Кетеларе (Муріель, 84), Лукман (Скамакка, 84)

Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан (Естігор, 78), Олівера (Жезус, 39) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Каюсте, 78) — Політано (Ельмас, 63), Распадорі (Осімген, 63), Кварацхелія

Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще один матч чемпіонату Італії — Мілан прийматиме Фіорентину. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.