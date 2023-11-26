Італія

"Орли" цього сезону не вражають.

У матчі 13-го туру італійської Серії А, Лаціо в гостях несподівано поступився Салернітані (1:2). Після гри головний тренер римлян Мауріціо Саррі прокоментував поразку команди та своє майбутнє у клубі. Цитує 64-річного італійця сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Ми втратили характер та ініціативу. Після забитого голу у першому таймі ми повернулися на поле і сподівалися, що контролюватимемо хід гри протягом 50 хвилин, проте це не відповідає нашим характеристикам, як команди.

Щось явно не працює. Якби я був впевнений, що проблема в мені, то негайно пішов би у відставку. Думаю, цього сезону я почав суворіше ставитися до своїх футболістів.

Якщо протягом наступних кількох днів після аналізу ситуації я зрозумію, що те, що сталося, є моєю провиною, то буду першим, хто ухвалить рішення піти у відставку, поговоривши про це з президентом клубу", — сказав Саррі.

Наразі, Лаціо на чолі Мауріціо Саррі займає десяте місце у турнірній таблиці Серії А. Минулого сезону, римський клуб під керівництвом італійського алленаторе посів другу сходинку чемпіонату Італії.