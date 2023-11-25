Італія

Відбувся матч 13 туру італійської Серії А.

У матчі 13 туру італійської Серії А Лаціо в гостях несподівано поступився Салернітані з рахунком 1:2.

"Орли" відкрили рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині у воротах господарів поля розписався Чиро Іммобіле, який реалізував пенальті.

Однак на початку другого тайму Григоріс Кастанос зрівняв цифри на табло, а через 11 хвилин Антоніо Кандрева після передачі того ж таки Кастаноса вивів Салернітану вперед.

Після 13 ігор Лаціо набрав 17 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці Серії А, маючи серію з трьох безвиграшних матчів поспіль (дві поразки). У Салернітани всього лише вісім балів і останній рядок. Це перша перемога команди у нинішньому розіграші Серії А.

Салернітана - Лаціо 2:1

Голи: Кастанос, 55, Кандрева, 66 — Іммобіле, 43 (з пенальті).

Салернітана: Костіль — Маццоккі, Пірола (Бронн, 87), Д'ємбер (Ловато, 46), Данилюк (Фасіо, 62) — Брадарич, Бохінен (Леговскі, 61), Кулібалі — Кастанос (Маджоре, 73), Кандрева, Чрнигой.

Лаціо: Проведель — Марушич, Ніла, Патрік, Лаццарі (Хюсай, 62) — Камада, Катальді (Весіно, 81), Гендузі — Дзакканьї (Педро, 62), Андерсон (Ісаксен, 69), Іммобіле (Кастельянос, 69).

Попередження: Д'ємбер, Данилюк, Маджоре, Фасіо, Кулібалі — Лаццарі, Катальді, Весіно.