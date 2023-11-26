Один з українців з'явиться у стартовому складі.
Руслан Маліновський, Getty Images
26 листопада 2023, 15:38
У рамках тринадцятого туру італійської Серії А невдовзі відбудуться ще два поєдинки. Емполі прийматиме Сассуоло, а Дженоа гостюватиме у Фрозіноне.
Стартові склади вже оголошені всіма чотирма клубами. Віктор Коваленко залишився на лаві запасних Емполі, а от Руслан Маліновський гратиме з перших хвилин матчу Дженоа.
Нагадаємо, вищезгадані поєдинки чемпіонату Італії розпочнуться о 16:00 за київським часом.