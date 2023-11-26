Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 листопада 2023 року, 19:00.
Getty Images
26 листопада 2023, 22:59
Рома здобула непросту перемогу над Удінезе у матчі 13-го туру Серії А.
Колектив Жозе Моурінью піднявся на п'яте місце. Представник Фріулі перебуває на шістнадцятій позиції.
Огляд матчу:
Рома — Удінезе — 3:1
Голи: Манчіні, 20, Дібала, 81, Ель-Шаараві, 90 — Товен, 57
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Н'Діка — Карсдорп (Залевські, 77), Крістанте, Паредес (Бове, 77), Пеллігріні (Азмун, 63), Спінаццола (Ель-Шаараві, 63) — Дібала (Крістенсен, 83), Лукаку
Удінезе: Сільвестрі — Феррейра (Кабаселе, 79), Бійол, Перес — Ебоселе, Самарджич (Ловрич, 69), Волас, Паєро, Земура (Камара, 82) — Товен (Лукка, 79), Саксесс
Попередження: Пеллегріні — Феррейра, Самарджич, Саксесс.