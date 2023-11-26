Завершився матч чемпіонату Італії.
Рома - Удінезе - Getty Images
26 листопада 2023, 21:28
Рома вдома переграла Удінезе. Переможні голи було забито після 80-ої хвилини.
Колектив Жозе Моурінью піднявся на п'яте місце. Представник Фріулі перебуває на шістнадцятій позиції.
Рома — Удінезе — 3:1
Голи: Манчіні, 20, Дібала, 81, Ель-Шаараві, 90 — Товен, 57
Рома: Патрісіу — Манчіні, Льоренте, Н'Діка — Карсдорп (Залевські, 77), Крістанте, Паредес (Бове, 77), Пеллігріні (Азмун, 63), Спінаццола (Ель-Шаараві, 63) — Дібала (Крістенсен, 83), Лукаку
Удінезе: Сільвестрі — Феррейра (Кабаселе, 79), Бійол, Перес — Ебоселе, Самарджич (Ловрич, 69), Волас, Паєро, Земура (Камара, 82) — Товен (Лукка, 79), Саксесс
Попередження: Пеллегріні — Феррейра, Самарджич, Саксесс