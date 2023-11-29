Італія

Футболіст повинен виступати у складі італійського колективу.

Інтер домовився про ціну з Атлетіко Паранаенсе за воротаря Бенто - повідомляє ресурс CalcioMercato Com.

Влітку "нерадзуррі" продали Андре Онану в Манчестер Юнайтед приблизно за 55 мільйонів євро і підписали ветерана Янна Зоммера як його короткострокову заміну.

Міланський клуб проявляв інтерес до Бенто і надіслав пропозицію Атлетіко Паранаенсе, проте вони вирішили відхилити пропозицію.

Перемовини між сторонами все ще продовжуються.

Можливо, вдасться підписати голкіпера за 15 мільйонів євро.