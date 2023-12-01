Італія

Колишній спортивний директор "россонері" знову розповів про намагання італійського клубу запросити зіркового аргентинця до себе.

Колишній спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні згадав про те, як під час своєї роботи в керівництві "россонері" намагався оформити трансфер Ліонеля Мессі на правах вільного агента, проте тоді аргентинець обрав ПСЖ.

"Ми намагалися підписати Мессі, коли він був вільним агентом після Барселони та залишив клуб у серпні.

Ми подзвонили, дійсно втомилися, але це продовжувалося залишитися ідеєю, незважаючи на те, що Леонардо сказав мені, що ПСЖ попереду і вже веде переговори про підписання Мессі", — цитує слова Мальдіні журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Ліонель Мессі залишив каталонську Барселону влітку 2021 року, перейшовши на правах вільного агента до Парі Сен-Жермен. У 2023 році аргентинець став гравцем Інтер Маямі.