Італія

Бельгієць вважає "сорок" не найкращим варіантом для продовження кар'єри.

Ньюкасл готовий викупити Ромелу Лукаку, повідомляє Voetbalkrant.

За інформацією джерела, Рома навряд чи зможе собі дозволити викуп орендованого у Челсі форварда за 38 млн євро, а ось "сороки" готові заплатити цю суму і бачать у бельгійці ідеального лідера атаки.

При цьому сам Лукаку сумнівається, що Ньюкасл – найкращий варіант для нього.

Цього сезону 30-річний нападник забив 6 голів за 11 турів Серії А.