Бельгієць вважає "сорок" не найкращим варіантом для продовження кар'єри.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
02 грудня 2023, 20:21
Ньюкасл готовий викупити Ромелу Лукаку, повідомляє Voetbalkrant.
За інформацією джерела, Рома навряд чи зможе собі дозволити викуп орендованого у Челсі форварда за 38 млн євро, а ось "сороки" готові заплатити цю суму і бачать у бельгійці ідеального лідера атаки.
При цьому сам Лукаку сумнівається, що Ньюкасл – найкращий варіант для нього.
Цього сезону 30-річний нападник забив 6 голів за 11 турів Серії А.