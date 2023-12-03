Італія

Завершилися ще два поєдинки 14-го туру чемпіонату Італії.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А у неділю, 3 грудня, відбулися два поєдинки. Удінезе приймав Верону, а Салернітана гостювала у Фіорентини.

Ще у першому таймі Удінезе здобув перевагу в один м'яч, яку втратив після голу Нгонге у другій половині гри. Лукка повторно вивів господарів поля вперед, але результативний удар Анрі, який вийшов на поле з лави запасних, врятував нічию для Верони.

Удінезе — Верона 3:3

Голи: Кабаселе, 16, Лукка, 30, 72 — Джурич, 37 (пен.), Нгонге, 61, Анрі, 90+6

Попередження: Земура, 43, Паєро, 45+1 — Джурич, 6, Аміоне, 45+3, Коппола, 50, Нгонге, 82, Анрі, 89

Удінезе: Сільвестрі — Феррейра, Кабаселе, Перес — Ебоселе (Ловрич, 66), Самарджич, Волас, Паєро (Ехізібує, 87), Земура (Камара, 88) — Перейра (Товен, 67) — Саксесс (Лукка, 7)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Аміоне, Коппола, Терраччано — Фолоруншо, Дуда — Нгонге, Суслов, Лазович (Анрі, 84) — Джурич (Бонаццолі, 79)

Господарі поля досить швидко сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі. У другому таймі матчу рахунок дійшов до розгромного завдяки голу Бонавентури. Цей результативний удар став останнім у грі.

Фіорентина — Салернітана 3:0

Голи: Бельтран, 6 (пен.), Соттіль, 18, Бонавентура, 56

Попередження: Раньєрі, 44

Фіорентина: Терраччано — Кайоде, Міленкович, Раньєрі (Мартінес Куарта, 63), Бірагі — Дункан (Лопес, 64), Артур — Іконе (Куаме, 73), Бонавентура, Соттіль (Брекало, 73) — Бельтран (Нзола, 64)

Салернітана: Костіль — Данилюк, Фасіо, Пірола — Маццоккі, Кулібалі (Леговські, 58), Богінен (Маджоре, 58), Брадарич — Кандрева (Чауна, 73), Кастанос (Діа, 46) — Іквуемесі (Кабраль, 81)