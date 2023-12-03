Італія

Завершився ще один поєдинок 14-го туру чемпіонату Італії.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Сассуоло приймав Рому на Мапеї Стедіум.

За підсумками першого тайму господарі поля сформували мінімальну перевагу. Втримати її у другій половині матчу Сассуоло завадило вилучення Болоки. Римські "вовки" зуміли скористатися тим, що суперник перебуває у меншості, і здобули важливі для боротьби за зону Ліги чемпіонів три очки.

Сассуоло — Рома 1:2

Голи: Енріке, 25 — Дібала, 76 (пен.), Крістенсен, 82

Попередження: Торстведт, 55, Берарді, 69, Енріке, 83, Ерлич, 90+3 — Крістенсен, 79

Вилучення: Болока, 62

Сассуоло: Консільї — Тольян, Руан, Ерлич, Вінья (Педерсен, 90) — Болока, Енріке — Берарді (Кастільєхо, 89), Торстведт (Байрамі, 81), Лор'єнте (Рачич, 65) — Пінамонті (Дефрель, 81)

Рома: Патрісіу — Манчіні (Пеллегріні, 67), Льоренте, Ндіка — Карсдорп (Крістенсен, 46), Бове (Азмун, 46), Паредес, Крістанте, Спінаццола (Ель Шаараві, 67) — Дібала (Челік, 87), Лукаку