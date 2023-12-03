Італія

Туринський клуб сподівається придбати українця за скромну суму.

Ювентус має намір придбати Георгія Судакова, повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, за 21-річного футболіста "б'янконеррі" готові запропонувати 10-15 мільйонів євро. Крім того, Ювентус має намір прискорити процес придбання українця.

Клуб також має альтернативу в особі Куадіо Коне з Боруссії Менхенгладбах.

Нагадаємо, що контракт Судакова із Шахтарем розрахований до літа 2028 року.

У нинішньому сезоні півзахисник провів 16 матчів: на його рахунку 3 голи та 1 результативна передача.