Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Наполі на своєму полі приймав Інтер.

У ході першого тайму глядачі зуміли побачити гол лише на 44 хвилині: Чалханоглу забив з передачі Барелли.

На 62-й хвилині вже відзначився Барелла, а результативний пас йому дав Мартінес.

Остаточний рахунок у грі встановив Тюрам: на 85-й хвилині замкнув простріл від Куадрадо.

3:0 – впевнена перемога Інтера над опонентом у Неаполі.

Наполі — Інтер 0:3

Голи: Чалханоглу 44, Барелла 62, Тюрам 85.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Натан (Дзербін 87), Лоботка (Зелінські 75), Ангісса, Ельмас (Ліндстрем 75), Політано (Распадорі 68), Осімхен, Кварацхелія.

Інтер: Зоммер, Дарміан (Біссек 86), де Врей (Аугусто 18), Ачербі, Думфріс (Куадрадо 78), Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Фраттезі 77), Дімарко, Тюрам (Арнаутович 86), Мартінес.

Попередження: Ельмас 59, Ангісса 74, Ррахмані 77 — Дарміан 78, Тюрам 86.