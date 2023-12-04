Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 3 грудня 2023 року, 21:45.

У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А неаполітанський Наполі приймав міланський Інтер на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Команди в цій грі примудрились тримати рівень конкуренції стабільним упродовж усього протистояння, однак гості проявили себе набагато краще за суперників саме в реалізації гольових моментів.

Інтер забив незадовго до перерви, після чого подвоїв перевагу посеред другого тайму й остаточно зняв усі питання під завісу протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Інтер в 14 турі італійської Серії A-2023/24:

Наполі — Інтер 0:3

Голи: Чалханоглу 44, Барелла 62, Тюрам 85.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Натан (Дзербін 87), Лоботка (Зелінські 75), Ангісса, Ельмас (Ліндстрем 75), Політано (Распадорі 68), Осімхен, Кварацхелія.

Інтер: Зоммер, Дарміан (Біссек 86), де Врей (Аугусто 18), Ачербі, Думфріс (Куадрадо 78), Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Фраттезі 77), Дімарко, Тюрам (Арнаутович 86), Мартінес.

Попередження: Ельмас 59, Ангісса 74, Ррахмані 77 — Дарміан 78, Тюрам 86.