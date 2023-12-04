Італія

Але програли 0:3.

У рамках 14-го туру італійської Серії А неаполітанський Наполі крупно програв міланському Інтеру (0:3) на стадіоні Дієго Армандо Марадона. Після матчу, капітан неополітанців Джованні Ді Лоренцо прокоментував поразку своєї команди.

"У плані самовіддачі команда виклалася повністю, але не скористалася гольовими моментами. В принципі, ми провели хороший матч, але не пощастило в реалізації, та й загалом могли б атакувати небезпечніше. Нелегко відіграватись проти лідера чемпіонату.