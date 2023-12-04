Італія

Футболіст отримав кращу пропозицію від Фенербахче.

Раде Крунич може залишити Мілан, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, боснієць отримав пропозицію від "россонері" продовжити контракт до літа 2026 року із заробітною платою 2,2 мільйона євро за сезон.

Однак Раде не погоджується на ці умови. Крім того, він отримав пропозицію від Фенербахче, який пропонує 3,5 мільйонів євро за сезон.

Контракт Крунича із Міланом розрахований до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Раде виступає за міланський клуб із літа 2019 року.