Завершився матч чемпіонату Італії.
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04 грудня 2023, 23:55
У рамках чотирнадцятого туру італійської Серії А Торіно на своєму полі приймав Аталанту.
Господарі розгромили гостей, відправивши до їхніх воріт три голи. Зазначаємо дубль на рахунку Дувана Сапати.
Торіно - Аталанта 3:0
Голи: Д. Сапата 22, 90+5, Санабрія 56 (з пенальті).
Торіно: Мілінкович-Савич, Тамез, Буонджорно, Родрігес, Белланова (Джиджи 90+2), Ілич, Лінетті (Річчі 84), Влашич, Войвода, Д. Сапата, Санабрія (Карамо 85).
Аталанта: Муссо, Джимсіті (Баккер 19), Скальвіні, Де Роон, Хатебур (Холм 46), Едерсон, Коопмейнерс, Руджері, міранчук (Адопо 90+1), Де Кетеларе (Пашаліч 58), Лукман (Муріель 46).
Попередження: Лінетті 5, Буонджорно 46 — Скальвіні 9, Де Роон 75.