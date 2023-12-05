Італія

Гравець приєднається до "россонері" у січні.

Атакуючий півзахисник Матія Попович у січні приєднається до Мілана на правах вільного агента, повідомили на сайті журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Контракт 17-річного серба з Партизаном втрачає чинність наприкінці 2023 року, тож для "россонері" його перехід буде безкоштовним.

Зазначається, що угода з Міланом буде розрахована до кінця червня 2028 року. Гравець прибуде в Італію у січні, щойно йому виповниться 18 років (8-го числа), щоб пройти медичне обстеження та офіційно завершити свій трансфер.

Раніше повідомлялося, що за півзахисником також полювали Барселона, мадридський Реал і дортмундська Боруссія.