Інше

Ще одна молода зірочка на горизонті.

Атакуючий півзахисник сербського Партизану Матія Попович привернув увагу топ-клубів. 17-річним сербом цікавляться Барселона, Реал та Борусія Дортмунд. Про це повідомляє твіттер Джанлукі Ді Марціо.

Контракт талановитого гравця з клубом спливає вже 31 грудня 2023 року, тому він може дістатися іншим командам безкоштовно, якщо не враховувати окремі виплати за виховання футболіста.

У цьому сезоні на юнацькому рівні за свій клуб Матія Попович зіграв 25 матчів, забив 21 гол та віддав 5 гольових передач.