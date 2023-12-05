Італія

Португальський вінгер може допомогти Мілану в вирішальному матчі Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

Нападник збірної Португалії та Мілана Рафаель Леау завершив процес відновлення від м'язової травми задньої поверхні стегна. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, наразі існують сумніви щодо участі 24-річного португальського вінгера у наступному поєдинку проти Аталанти (9 грудня), але Леау може допомогти своїй команді в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла (13 грудня).

Нагадаємо, що Леау травмувався в листопаді перед міжнародною паузою.

Для виходу в плей-оф Ліги чемпіонів Мілан влаштує лише перемога над Ньюкаслом, а також поразка ПСЖ від дортмундської Боруссії.