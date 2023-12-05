Італія

Італієць також розповів про те, як реагував на перемогу клубу у Серії А.

Лівий вінгер Торонто Лоренцо Інсіньє висловився щодо свого переходу з Наполі влітку 2022 року, передає портал Sky Sport Italia.

За словами 32-річного італійця, він мріяв залишитися у Неаполі на все життя.

"Цього не сталося, але Наполі назавжди у моєму серці, це мій дім. Я хотів залишитися на довше, але все пішло, як пішло", — сказав Інсіньє.

Він також поділився відчуттями від перемоги "партенопеї" у Серії А минулого сезону:

"Ми божеволіли вдома, тому що я знав, як багато це значить для гравців і, перш за все, для всього міста Неаполь. Дехто думав, що я заздрив, але я ніколи не заздрю, тому що був і завжди буду найбільшим фанатом Наполі", — зазначив гравець Торонто.

У вже завершеному для канадського клубу сезоні МЛС Інсіньє взяв участь у 20 матчах, відзначившись 4 голами та 4 асистами.