Італія

Міланський клуб намагається домовитись із нідерландським захисником.

Під час прийдешнього зимового трансферного вікна міланський Інтер хоче не стільки шукати підсилення на ринку, скільки зосередитись на оновленні контрактів із своїми діючими футболістами.

Зокрема, щодо питань продовження взаємин із вірменським півзахисником Генріхом Мхітаряном та італійським фланговим захисником Федеріко Дімарко, "змії" вже перебувають на фінальному етапі перемовин.

Оновлений план фінансового зростання клубу дозволив задовільнити запит Мхітаряна на збереження зарплатні в 3,9 млн євро за сезон (після сплати податків). Контракт буде підписано або на рік із можливістю продовження ще на сезон, або одразу на два.

Дімарко тим часом отримає подвоєння своїй поточної зарплатні — до 4 млн євро + бонуси відповідно до угоди строком до 2028 року з відсутністю клаусули.

У той самий час ситуація з нідерландським фланговим захисником Дензелом Думфрісом залишається невизначеною.

Гравець просить одразу 5 млн євро зарплатні на рік, але Інтер наразі може забезпечити йому лише 4 млн євро.

Окрім цього, щодо Думфріса в міланського клубу вже є чимало пропозицій від клубів АПЛ, тоді як його контракт дійсний до 2025 року.

Черговий раунд перемовин очікується вже після Різдва.

Очікувана вартість трансферу складає 29 млн євро.