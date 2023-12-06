Італія

Гравець Бетіса все ж досить близький до "россонері".

Наполі, ймовірно, приєднався до боротьби за лівого захисника Бетіса Хуана Міранду, повідомляє портал calciomercato.com.

Контракт гравця втрачає чинність влітку 2024 року, тож чимало клубів звернуло увагу на можливість такого безкоштовного підписання. Найближчим до 23-річного іспанця, як повідомлялося раніше, є Мілан.

Бетіс може дозволити Міранді піти взимку, щоб отримати за нього хоча б якісь кошти. Зокрема, йдеться про 4 мільйони євро.

Повідомляється, що пропозицію щодо гравця вже у січні також може зробити Наполі. "Партенопеї" втратили Маріу Руї та Матіаса Оліверу через травми.

Тим не менш, за даними журналіста Маттео Моретто, "россонері" вже домовилися з іспанцем про контракт на 4,5 роки. Трансфер дійсно може відбутися вже у січні, хоча поки що між клубами ще є розбіжності щодо його вартості.

У цьому сезоні Міранда вже взяв участь у 12 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись асистом.