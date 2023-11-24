Італія

Гравець повинен оформити трансфер до іншої команди.

Мілан погодив умови контракту з Хуаном Мірандою - повідомляє TuttoMercato Web.

Наступного літа угода футболіста із Бетісом завершиться, крайній захисник вирішив не укладати нову угоду з клубом. У минулому сезоні він забив три голи і віддав дві гольові передачі в 21 грі чемпіонату.

Представники клубу зустрілися з оточенням Міранди і досягли усної домовленості щодо умов контракту. Барселона цікавилася можливістю його підписання для посилення оборонного блоку.

Поки що невідомо стосовно точного моменту даного трансферу, взимку або наступним літом.