Італія

Несподіваний поворот.

Французький півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо не збирається укладати довгостроковий контракт зі своїм клубом. Про це повідомляє Transfer News Live

Поточна угода француза з туринським клубом розрахована до кінця цього сезону. Рабьо через своїх посередників повідомив керівництву Юве, що він готовий підписати лише однорічний контракт, щоб не бути обтяженим довготривалими контрактними зобов'язаннями та самостійно розпоряджатися своїм мауйбутнім.

Зазначається, що головний тренер туринської команди Массіміліано Аллегрі вважає 28-річного виконавця ключовим футболістом клубу.

Цього сезону, Адрієн Рабьо зіграв за Ювентус 13 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.