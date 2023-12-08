Італія

Футболіст пропустив три останні матчі через проблеми зі здоров'ям.

Захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє TMW.

За інформацією джерела, 24-річний італієць відновився після травми та вже тренувався у загальній групі "нерадзуррі".

Через м'язову травму футболіст був змушений пропустити три останні матчі команди Сімоне Індзагі.

Цього сезону Бастоні провів 13 матчів, поки що без результативних дій.

Свій наступний матч Інтер проведе проти Удінезе. Гра відбудеться завтра, 9 грудня, о 21:45 за київським часом.