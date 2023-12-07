Італія

Гравець хоче залишитися в італійській команді.

Лаутаро Мартінес може продовжити нинішню угоду з Інтером - повідомляє ресурс Sport Mediaset.

"Сподіваюся найближчим часом продовжити контракт та далі виступати в колективі. Щасливий бути в ньому.

Я завжди казав, що займаюся цим спортом, щоб перемагати, важко досягти всіх цілей, але ми працюємо заради цього.

Сімоне Індзагі дуже виріс з технічної та людської точки зору. Надзвичайна людина, яка дає кожному шанс, якщо ти добре тренуєшся, то відповідно можеш грати.

Звичайно, він провів тут неймовірних три роки, виграючи кубки та дійшовши до фіналу Ліги чемпіонів".

Цього сезону він провів 15 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 19 результативних дій.