Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та неаполітанський Наполі.
Мануель Локателлі, Getty Images
08 грудня 2023, 21:01
Туринський Ювентус та неаполітанський Наполі зіграють на Альянц Стедіум у рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії A.
Массіміліано Аллегрі, після перемоги над Монцою (2:1), залучив до стартового складу Даніло в трійці центральних захисників, тоді як Локателлі повернеться до центральної вісі.
Вальтер Маццаррі, на тлі поразки від міланського Інтера (0:3), використав із перших хвилин Жезуса ліворуч у захисті, тоді як Зелінські гратиме в трикутнику в центрі поля.
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’азо, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, К’єза.
Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Гуйсен, Ругані, Міретті, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, Мілік, Їлдиз, Ілінг, Кін.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.
Запасні: Контіні, Голліні, Демме, Ельмас, Сімеоне, Дзербін, Каюсте, Ліндстрьом, Естігор, Дзанолі, Распадорі.
Гра Ювентус — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.