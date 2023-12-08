Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та неаполітанський Наполі.

Туринський Ювентус та неаполітанський Наполі зіграють на Альянц Стедіум у рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після перемоги над Монцою (2:1), залучив до стартового складу Даніло в трійці центральних захисників, тоді як Локателлі повернеться до центральної вісі.

Вальтер Маццаррі, на тлі поразки від міланського Інтера (0:3), використав із перших хвилин Жезуса ліворуч у захисті, тоді як Зелінські гратиме в трикутнику в центрі поля.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’азо, Маккенні, Локателлі, Рабьо, Костич — Влахович, К’єза.

Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Гуйсен, Ругані, Міретті, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, Мілік, Їлдиз, Ілінг, Кін.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Демме, Ельмас, Сімеоне, Дзербін, Каюсте, Ліндстрьом, Естігор, Дзанолі, Распадорі.



Гра Ювентус — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.