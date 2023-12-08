Італія
08 грудня 2023, 23:43
Черговий гол Гатті приніс Ювентусу мінімальну перемогу над Наполі
Туринський колектив тимчасово піднявся на першу сходинку турнірної таблиці італійської Серії A, після перемоги над чинним чемпіоном.
Ювентус — Наполі, Getty Images
08 грудня 2023, 23:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Наполі 1:0
Гол: Гатті, 51
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Ругані, 90+2), Маккенні (Ілінг, 90+2), Локателлі, Рабьо, Костич (Алекс Сандро, 83) — Влахович (Мілік, 70), К’єза (Кін, 82).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Натан (Дзанолі, 72) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Каюсте, 87), Зелінські (Ельмас, 64) — Політано (Распадорі, 72), Осімген, Кварацхелія (Сімеоне, 87).
Попередження: Бремер, Локателлі — Кварацхелія, Жезус, Осімген.