Італія

Чергова мінімальна перемога туринського клубу.

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував перемогу своєї команди над Наполі (1:0) в рамках 15-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт Альфредо Педулли.

"Перемога у цьому матчі була дуже важливою, бо вона дозволила відірватися від Наполі на 12 очок.

Що стосується мрій про чемпіонство, я вважаю, нам потрібно надалі продовжувати поступово працювати, тому що ми все ще допускаємо занадто багато технічних помилок.

У першому таймі хлопці зіграли добре, а у важкі моменти команда перетворюється на гранітну скелю", — заявив італійський алленаторе.

Наразі, Ювентус йде на першому місці Серії А, випереджаючи міланський Інтер на один пункт, але у "нерадзуррі" на одну зіграну гру менше.