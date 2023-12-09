Італія

А якщо поєднувати роботу у збірній Італії та Бразилії?

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті вислоився з приводу роботи у збірній Італії. Його слова наводить Football Italia.

"Звичайно, я хотів би колись очолити збірну Італії, це було б фантастично, але зараз вона вже перебуває в хороших руках. Спаллетті — це топ-тренер, який зробить команду кращою. Він дуже розумний та прогресивний тренер.

Аллегрі, Моурінью та я — старе покоління, яке намагається боротися з новим поколінням.

Збірна Бразилії? Напевно, інтерес є, але контракт з Реалом закінчується 30 червня 2024 року і є час прийняти правильне рішення", — сказав Папа Карло.

Раніше повідомлялося, що було звільнено президента Федерації футболу Бразилії, який бачив Анчелотті тренером збірної.