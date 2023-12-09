Італія

Зірковий екстренер оцінив виступи команди з Мілана в цьому сезоні.

Міланський Інтер станом на початок п’ятнадцятого туру італійської Серії A лідирував у чемпіонських перегонах та вже забезпечив собі виступи навесні наступного року в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Як вважає відомий італійський колишній тренер та футболіст Фабіо Капелло, цим успішним виступам "змії" мають завдячувати власному півзахисту.

"Великою силою Інтера є півзахист, де вони мають правильне поєднання якості, обізнаності та бачення гри. Чалханоглу — чудовий диригент, Барелла й Мхітарян мають тактичний розум та якість.

А в якості першого резерву є Фраттезі, який мені дуже подобається і який робить різницю кожного разу, коли грає.

Кожен із цих гравців знає, як забивати голи або віддавати гольові передачі, кожен знає, як допомогти команді в обох фазах. Із точки зору динаміки та якості, Інтер дуже добре побудований в середині поля. Гра з п'ятьма захисниками допомагає цьому.

Якщо ми говоримо про повні склади, то Манчестер Сіті Гвардіоли все ще на сходинку вище. Але наразі Сіті грає без головних інструментів у центрі поля — Родрі та Де Брюйне.

Без Де Брюйне вони втрачають генія, гравця величезної якості. Фоден намагається замінити його, але це важка робота. А ось той, хто для мене справді незамінний, — це Родрі.

Реал? У них теж чудова команда з дуетом Вальверде – Кроос. Вальверде динамічний і дуже небезпечний, коли грає інсайда. Він швидкий, вміє пристосовуватись і має чудове бачення гри.

Кроос — координатор всього на полі, його робота все ще має вирішальне значення. Також є Чуамені, Камавінга, і Анчелотті навіть може залишити Модрича поза грою й випускати його за ходом гри. А ще ж є Беллінгем.

Отже, Інтер знаходиться на сходинку нижче Сіті та Реала. Але ми можемо з упевненістю сказати, що півзахист Індзагі — один з найкращих у світі", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що на міланський Інтер 9 грудня, о 21:45, очікує домашній матч проти фріульського Удінезе.