Італія

Завершився ще один поєдинок 15 туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Аталанта приймала Мілан на Джевісс Стедіум у Бергамо.

У першому таймі команди не зуміли виявити переможця, обмінявшись голами Лукмана та Жиру. У другій половині матчу нігерієць оформив дубль, вдруге вивівши господарів поля вперед. Повторно зрівняти рахунок вдалося вже Йовичу, який вийшов на поле з лави запасних.

Кінцівка поєдинку була доволі активною. Захисник "россонері" Калабрія вдруге у матчі отримав жовту картку, залишивши свою команду у меншості, а гравці Аталанти встигли цим скористатися. Вирішальним голом відзначився Муріель, який теж з'явився на полі по ходу гри.

Аталанта – Мілан 3:2

Голи: Лукман, 38, 55, Муріель, 90+5 – Жиру, 45+3, Йович, 80

Попередження: Едерсон, 72 — Рейндерс, 71, Калабрія, 81, Йович, 88, Беннасер, 90+2

Вилучення: Калабрія, 90+3 (друга жовта картка)

Аталанта: Муссо – де Рон, Джимсіті, Скальвіні – Дзаппакоста, Едерсон, Копмейнерс, Пашалич (Адопо, 87), Руджері (Гольм, 90+8) – де Кетеларе (Муріель, 82), Лукман (міранчук, 82)

Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Ернандес, Флоренці – Лофтус-Чік (Йович, 72), Рейндерс (Адлі, 88), Муса – Чуквезе (Беннасер, 59), Жиру, Пулішич